Britânico que abusou de homens durante uma década condenado a prisão perpétua

Um britânico de 36 anos foi condenado a prisão perpétua por ter abusado sexualmente de 48 homens, no seu apartamento em Manchester, durante mais de uma década. Reynhard Sinaga foi condenado por 159 crimes e deverá cumprir pelo menos 30 anos de prisão.

O homem aproximava-se das vítimas junto a discotecas em Manchester, durante a madrugada, e oferecia-lhes a sua casa para passarem a noite. Os que o acompanhavam eram depois drogados e violados, e o ato era gravado em filme. Segundo as autoridades, as vítimas não se apercebiam do que tinha acontecido.

Os ataques de Sinaga só foram conhecidos em 2017, quando uma das vítimas que drogou acordou durante o ato de abuso sexual. A polícia britânica acredita que, nessa altura, o homem já praticava estes crimes há pelo menos 12 anos.