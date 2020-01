Coligação militar liderada pelos EUA vai retirar-se do Iraque

A coligação militar liderada pelos Estados Unidos contra o Daesh anunciou esta segunda-feira ao número 2 do comando militar iraquiano que vai "reorganizar" as forças com o intuito de fazer "uma retirada do Iraque segura e eficaz", numa carta a que a agência Reuters teve acesso.

No texto pode ler-se que os Estados Unidos respeitam o que dizem ser uma "decisão soberana" das autoridades iraquianas, que ordena a partida das tropas.

O Parlamento iraquiano tinha condenado a presença das tropas norte-americanas no país, motivo que levou a esta decisão.

Os Estados Unidos tinham atualmente mais de cinco mil militares em território iraquiano.