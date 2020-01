Descoberta tabela de medidas com 2 mil anos em Jerusalém

Uma tabela de medidas em pedra com 2.000 anos descoberta em Jerusalém atesta a presença de um mercado antigo perto do Monte do Templo, local sagrado do judaísmo, anunciaram esta segunda-feira arqueólogos israelitas.

Um dos responsáveis pela escavação arqueológica em que foi feita a descoberta, Ari Levy, considerou, citado pela agência francesa AFP, que se trata de "um item raro" e a terceira peça do género encontrada nesta área do centro da capital israelita.

A tabela de pedra hoje divulgada terá sido usada para criar unidades de medida padronizadas para líquidos, como vinho e azeite, e pertencia ao prefeito do mercado, explicou o arqueólogo à AFP.

Segundo os especialistas, estas descobertas "provam que havia atividades comerciais, pois a única pessoa que possuía esse tipo de instrumento era o prefeito do mercado".

"Não sabíamos [até recentemente] que havia um mercado antigo naquele local. A descoberta desse mercado (...) ajuda-nos a reconstruir a história judaica e romana de Jerusalém", resumiu o arqueólogo.

As escavações são geridas pela Autoridade de Antiguidades de Israel no Parque Nacional da Cidade de David. A Cidade de David estende-se aos pés das muralhas da Cidade Velha, em Silwan, o bairro palestiniano de Jerusalém Oriental, anexado e ocupado por Israel.

Constitui um local de intensas e controversas escavações israelitas, levando em consideração a disputa entre israelitas e palestinianos sobre a soberania de Jerusalém Oriental e a importância da participação histórica em tal contexto.

A Cidade de David é administrada pela organização nacionalista Elad, cujo objetivo declarado é fortalecer a presença judaica nos bairros árabes de Jerusalém Oriental.

Segundo a organização, o complexo arqueológico e turístico está localizado na cidade antiga construída pelo rei David.