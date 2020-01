Governo australiano cria plano de combate aos incêndios

A polícia australiana confirmou a morte de um homem, de 71 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, elevando para 25 o número oficial de vítimas mortais dos fogos que continuam por controlar.

Com mais de 8 milhões de hectares de mato e campos agrícolas queimados e centenas de habitações consumidas pelas chamas, nem a chuva ligeira que caiu estes últimos dois dias, serviu para aliviar a situação.



Algumas estradas foram reabertas, temporariamente, o que permitiu evacuar várias localidades em risco de serem apanhadas pelas mais de 200 frentes do fogo que se mantêm ativas.



O chefe do governo, debaixo de uma enorme onda de críticas, anunciou um plano, a dois anos, para combate aos incêndios.



Nas últimas horas, mais de 400 pessoas foram retiradas de avião, de uma pequena cidade na costa do estado de Victoria.



Mas outras 350 ficaram para trás porque o fogo e o fumo denso, dificultaram o trabalho das equipas de salvamento.



Estas imagens, captadas dentro do cockpit de um avião da força área australiana, mostram bem a falta de visibilidade sobre as regiões onde as chamas não dão tréguas há várias semanas.