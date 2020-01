Juan Guaidó reeleito presidente do Parlamento pela oposição

Juan Guaidó foi reeleito este domingo como presidente do Parlamento da Venezuela numa sessão paralela organizada na sede de um jornal. Horas antes, os deputados aliados do Presidente Nicolás Maduro, com alguns deputados da oposição, elegeram um novo presidente, Luís Parra. A polícia impediu Guaidó de entrar na Assembleia Nacional.