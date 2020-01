Presidente dos Estados Unidos ameaça Iraque com sanções "muito fortes"

O Presidente dos Estados Unidos ameaçou no domingo o Iraque com sanções "muito fortes" caso as tropas norte-americanas sejam obrigadas a sair do país, na sequência do voto no parlamento iraquiano.

"Se nos pedirem efetivamente para sairmos, se não o fizermos numa base muito amigável, vamos impor sanções como nunca viram", declarou Donald Trump, a bordo do avião Air Force One.

As sanções ao Iraque vão fazer "parecer as sanções ao Irão como quase fracas", acrescentou.

Trump reagia assim à aprovação pelo parlamento iraquiano de uma resolução que pede o fim da presença das tropas norte-amercianas no país, pondo fim ao acordo com os Estados Unidos, estabelecido em 2016.

A decisão do parlamento iraquiano surge na sequência do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani, na sexta-feira, num ataque aéreo, e que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos.

Qassem Soleiman, figura-chave da crescente influência iraniana no Médio Oriente, morreu na sexta-feira num ataque dos Estados Unidos com um ‘drone’ [aparelho aéreo não tripulado], em Bagdad, juntamente com o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque Hachd al-Chaab, Abu Mehdi al-Muhandis, e mais seis pessoas.

O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingar a morte de Soleimani, e o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano disse que a vingança ocorrerá “no lugar e na hora certos”.