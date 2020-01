"Rei do Atum" paga 1,6 milhões de euros por um atum-rabilho

O empresário japonês Kiyoshi Kimura, conhecido como o "rei do atum", pagou este domingo cerca 193 milhões de ienes (cerca de 1,6 milhões de euros) por um atum-rabilho com 276 quilos, que foi a leilão num mercado de peixe em Tóquio, no Japão.

O empresário, que gere a cadeia de restaurantes de Sushi Zanmai, confessou que o peixe foi caro, mas que estava feliz pela compra.

"Sim, é caro, não é? Eu quero que os nossos clientes comam este ano peixes muito saborosos", disse o empresário, citado pela CNN, durante o leilão.

Apesar da quantia elevada, Kiyoshi Kimura já pagou mais por um atum. No leilão do ano passado, o empresário pagou 333.6 milhões de ienes (cerca de 2,7 milhões de euros) por um peixe com 278 quilos.

Em 2016, o empresário também foi notícia pelo mesmo motivo.