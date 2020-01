"Vive-se muita tensão nas ruas" de Teerão

Está em Teerão numa visita de caráter pessoal. Chegou à capital do Irão a 26 de dezembro. Tudo mudou, depois da morte do general Qasem Soleimani. É a partir de um país que chora a morte de um líder, que o Sheikh Munir faz um relato detalhado do ambiente que se vive nas ruas. São várias as manifestações e milhões de pessoas um pouco por todo o país, a assinalar a revolta pela morte deste conceituado e respeitado militar.

"As pessoas ainda estão muito magoadas, muito tristes, e procurar uma solução estando com a cabeça quente poderá não ser benéfico no futuro", diz o líder da comunidade islâmica em Portugal, nesta entrevista exclusiva à SIC.