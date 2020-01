Bebé russo morre depois de ficar 5 horas numa varanda

As autoridades russas estão a investigar a morte de um bebé de sete meses, que foi deixado pelos pais numa varanda, durante cinco horas, e com temperaturas que chegaram aos -7 graus.

O caso aconteceu na região de Khabarovsk, no extremo-oriente da Rússia, junto à fronteira com a China.

A criança terá sido colocada na varanda, num carrinho de bebé, para dormir ao ar fresco. Segundo a BBC, a autópsia preliminar sugere que a causa da morte foi hipotermia.

Perante o caso, o ministro da Saúde russo recorreu às redes sociais para alertar os pais a não deixarem as crianças sozinhas ao relento. "Não ignorem uma criança em perigo. No inverno, uma criança perdia ou ferida, na rua, pode tornar-se rapidamente uma vítima das baixas temperaturas", defendeu o ministro, citado pela emissora britânica.

Deixar as crianças a dormir ao relento não é algo estranho em países com baixas temperaturas. Na Rússia, por exemplo, acredita-se na teoria de que expor as crianças ao ar fresco, mesmo durante o inverno, pode ajudá-las a evitar constipações e gripes.