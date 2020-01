Depois do ataque norte-americano não anunciado que matou o general iraniano, os senadores democratas do Congresso dos Estados Unidos vão propor uma resolução que visa limitar os poderes militares do Presidente contra o Irão.

O Partido Democrata volta a acusar Donald Trump de ter atacado o Irão sem ter consultado o Congresso, numa altura em que surgem dúvidas sobre uma eventual retirada militar dos Estados Unidos do Iraque.