Donald Trump assegura que vai cumprir a lei no conflito com o Irão

Donald Trump acabou por recuar nas ameaças que fez aos 52 alvos iranianos. O Presidente dos Estados Unidos assegura que vai cumprir a lei mas ironiza a situação. "Eles matam americanos e nós temos de ser muito gentis com o seu património cultural", disse à margem do encontro com o primeiro-ministro grego na Casa Branca.

Trump deixou ainda o aviso, apesar do recuo: "Se o Irão faz alguma coisa que não devia, vai sofrer as consequências".