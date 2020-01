Menina de quatro anos sobreviveu cinco dias numa mata a comer fruta

Uma menina brasileira de quatro anos foi encontrada com vida, numa mata perto de casa, depois de ter estado desaparecida cinco dias. A família acreditava que a criança se tinha afogado, mas acabou por ser encontrada por um primo a cerca de dois quilómetros do último lugar onde foi vista.

Ana Vitória desapareceu a 29 de dezembro numa comunidade entre os estados de Amapá e Pará. Encontrava-se numa zona ribeirinha junto a casa, a brincar numa canoa, da última vez que foi vista pelos familiares, razão pela qual acreditaram que se tinha afogado.

Acabou por ser encontrada na quinta-feira, 2 de janeiro, por um familiar numa área de mata. Estava desidratada e não conseguia andar. Durante o período em que esteve desaparecida alimentou-se de frutas.

“Do dia 30 ao dia 1 procurámos sem descansar no rio, onde poderia estar o corpo da criança. As informações repassadas pelos parentes fizeram-nos acreditar que a menina tinha morrido e não teria como ter ido para a floresta”, explicou um dos bombeiros do Amapá, Rosivaldo Andrade, ao G1.