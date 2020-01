O ministro da Saúde do Irão visitou o hospital onde estão as vítimas da tragédia no funeral do general e destacou o amor e entusiasmo com que cerca de um milhão de pessoas participaram nas cerimónias fúnebres de Qassem Soleimani.

A debandada ocorrida esta terça-feira em Kerman, cidade natal do iraniano morto no ataque dos Estados Unidos, causou mais de 50 mortos. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.