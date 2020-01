Pelo menos 35 mortos em debandada no funeral do general Soleimani

A AP cita a televisão estatal iraniana que dá conta de uma debandada durante a procissão fúnebre na cidade natal do general Qassem Soleimani, Kerman, no sul do Irão.

Em declarações à televisão iraniana, o responsável pelos serviços de emergência médica, Pirhossein Koulivand, apenas confirmou que houve um tumulto em Kerman.

"Infelizmente, como resultado de uma debandada, alguns dos nossos compatriotas ficaram feridos e alguns morreram durante a procissão fúnebre".

Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se hoje para as cerimónias fúnebres de Soleimani, com imagens do general assassinado pelos EUA e exigindo vingança.

Na segunda-feira, a polícia iraniana disse que milhões de pessoas se concentraram em Teerão para prestar homenagem ao general e às restantes vítimas do ataque aéreo norte-americano em Bagdade.