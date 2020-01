Semana com quatro dias de trabalho e seis horas por dia?

A nova primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, apresentou a proposta de uma semana de trabalho de quatro dias e 6 horas de trabalho por dia, argumentando que pode aumentar a produtividade e reduzir as emissões de carbono.

Sanna Marin, de 34 anos, atraiu a a atenção internacional por ser a mais jovem chefe de governo do mundo que lidera uma coligação de cinco partidos de centro-esquerda, todos chefiados por mulheres.

Por ocasião do 120º aniversário do Partido Social Democrata (SDP), Marin pediu que se fizesse uma experiência com o novo horário de trabalho.

“Acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as suas famílias, entes queridos, hobbies e outros aspetos da vida, como a cultura. Este poderá ser o próximo passo para nós na nossa vida profissional ”, disse Marin em Turku.

Este país nórdico já tem vindo a adotar padrões de trabalho mais flexíveis como, por exemplo o Pacto das Horas de Trabalho, adotado em 1996. Permite aos trabalhadores ajustarem as suas horas de trabalho, iniciando ou terminando até três horas mais cedo ou mais tarde.

Na vizinha Suécia, onde a jornada de trabalho de 6 horas já é aplicada desde 2015, os resultados mostraram que os funcionários são mais felizes, mais ricos e mais produtivos.