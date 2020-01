Sim, é tudo de gelo

Acontece todos os anos, na China, e nesta edição conta com aproximadamente 220 mil metros cúbicos de blocos de gelo. Entre 5 de janeiro e 25 de fevereiro, a província chinesa de Heilongjiang é casa de várias instalações de gelo e atividades na neve.

O “Harbin Ice and Snow World” conta ainda com um “casamento em massa”, onde as noivas são convidadas a utilizar agasalhos sobre o vestido branco, e um mergulho em água gelada para os mais corajosos. Há ainda locais para praticar esqui e andar de bicicleta.

Celebrado pela primeira vez em 1985, o festival foi inspirado pelas lanternas tradicionais de Heilongjiang, criadas a partir de gelo. Segundo a CNN, em 2020 celebra o seu 36.º aniversário e é já considerado o principal festival de inverno.