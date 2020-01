"A grande questão é como é que o Presidente Donald Trump vai reagir a esta ação"

O Irão atacou, esta noite, duas bases aéreas no Iraque, onde estão estacionadas tropas norte-americanas. Foram lançados mísseis e o ataque terá sido uma resposta à morte do general Soleimani. O Irão ameaçou avançar com "respostas mais devastadoras", caso os Estados Unidos contra ataquem. Germano Almeida, especialista em assuntos internacionais, esteve na Edição da Manhã.