Aliados dos EUA preocupados com possível retirada de tropas do Médio Oriente

Donald Trump afirmou que está disponível para trabalhar com o Irão, depois do crescendo na violência. Para que isso aconteça, os iranianos têm de deixar de apoiar o terrorismo e prescindir da capacidade de ter armas nucleares. O discurso desta quarta-feira do Presidente dos Estados Unidos vem apaziguar as tensões no Médio Oriente.

O correspondente da SIC, Henrique Cymerman, revela as reações na Arábia Saudita.