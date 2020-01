Bolsonaro realiza exames médicos de rotina fora da agenda

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, realizou esta quarta-feira, num hospital militar em Brasília, exames de saúde "de rotina", mas que não estavam inicialmente previstos na sua agenda.

Numa breve conversa com populares, em frente ao Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe de Estado em Brasília, Bolsonaro declarou que se iria dirigir "ao hospital fazer exames de rotina", e seguiu para a instituição hospitalar, da qual já saiu.

A informação foi confirmada à imprensa local pela assessoria do Palácio do Planalto - local de trabalho da Presidência do Brasil -, sem, no entanto, ser referido o motivo dos exames médicos.

Na sexta-feira, o Presidente brasileiro declarou sofrer de uma hérnia abdominal, perto da zona onde foi esfaqueado durante um ato de campanha eleitoral em 2018.

"É a idade. Eu tenho 64 anos, passei por quatro cirurgias, em que me foi aberto todo o abdómen. Por duas vezes colocaram-me tudo para fora [intestinos]. Foi algo extremamente grave. Parece que estou 'grávido'", brincou o chefe de Estado, numa conversa com alguns jornalistas, num hospital em Brasília.

Segundo o médico cirurgião que avaliou Jair Bolsonaro, Régis Ramos, o chefe de Estado apresenta uma hérnia lateral, que causa "um certo desconforto, de vez em quando".

O Presidente confirmou que "teve uma crise, há cerca de 40 dias", "ao nível de uma alça intestinal", mas que "resolveu tudo sozinho".

Jair Bolsonaro disse ainda que passará por exames médicos em fevereiro, após regressar de uma viagem à Índia.

Em 06 de setembro de 2018, quando participava de um comício eleitoral na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, Jair Bolsonaro sofreu um ataque com faca, tendo sido posteriormente submetido a várias cirurgias.

O autor do ataque contra Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, foi preso no mesmo dia, mas em junho do ano passado a justiça absolveu-o por o considerar portador de problemas mentais.

Desde que assumiu o cargo presidencial, há um ano, Bolsonaro teve vários problemas de saúde.

Além das consequências do esfaqueamento, o Presidente sofreu uma queda em dezembro, que lhe causou uma breve perda de memória, e, semanas antes, levantou a "possibilidade de ter cancro de pele", possibilidade que foi afastada após uma biopsia que deu resultado negativo.