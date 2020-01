Canadá condena ataque iraniano contra bases dos EUA no Iraque

O Canadá condenou os ataques do Irão a alvos norte-americanos no Iraque. Esta quarta-feira, numa conferência de impressa, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, garantiu que o país vai continuar a lutar contra o Daesh e não descarta uma ação mais musculada para estabilizar a região.