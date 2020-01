Corpo de criança encontrado no trem de aterragem de avião proveniente de Abidjan

O corpo de uma criança com "cerca de dez anos" foi hoje encontrado no trem de aterragem de um avião da Air France proveniente de Abidjan à chegada ao aeroporto de Roissy/Charles de Gaulle, segundo fontes ligadas à investigação.

O avião, um Boeing 777, descolou de Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, na terça-feira à noite e aterrou pouco depois das 05:00 em Paris.

Em comunicado, a companhia aérea confirma a morte de um "passageiro clandestino" sem precisar a sua idade, classificando a situação de um "drama humano".

O corpo foi descoberto no poço do trem de aterragem, segundo as fontes próximas da investigação.

"Além da tragédia humana, o caso indica uma grave falha de segurança no aeroporto de Abidjan", declarou à agência AFP uma fonte de segurança da Costa do Marfim, questionando-se como uma criança de dez anos acede a um avião e se a mesma terá beneficiado de alguma cumplicidade.

Nos últimos anos, vários passageiros clandestinos, nomeadamente de adolescentes africanos, foram encontrados mortos de frio ou esmagados no porão do trem de aterragem.

Nestes espaços, as temperaturas descem aos -50°C entre os 9.000 e 10.000 metros, a altitude a que os aviões voam. As caixas do trem não são aquecidas nem pressurizadas.