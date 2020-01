Dois detidos no aeroporto de Madrid com cocaína após alerta da PJ

Dois homens que transportavam seis quilos de cocaína na bagagem foram detidos na sexta-feira no aeroporto de Barajas, em Madrid, após um alerta da Polícia Judiciária portuguesa, durante uma escala dos suspeitos em Lisboa, informaram esta quarta-feira as autoridades espanholas.

Os detidos embarcaram no Brasil em voos diferentes com destino a Madrid e, segundo a agência espanhola EFE, as autoridades portuguesas suspeitaram que os dois homens, que transportavam malas idênticas, pudessem levar cocaína nas bagagens.

O alerta foi dado ao Grupo Operativo de Estupefacientes da Polícia Nacional espanhola, que deteve os suspeitos à chegada ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e apreendeu 3000 e 2910 gramas de cocaína, respetivamente.

O anúncio das duas detenções em Espanha ocorreu no mesmo dia em que a PJ revelou a apreensão de 825 quilos de cocaína, com elevado grau de pureza, dissimulada no interior de caixas de bananas, no âmbito do combate ao tráfico de drogas por via marítima.

A droga "tinha como destino final vários países do continente europeu", indica a PJ, em comunicado, que envolveu na operação meios da sua Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e da Diretoria do Norte.

"Esta operação foi desencadeada na sequência de informação recebida de congénere estrangeira, no quadro da cooperação policial internacional", ainda segundo a PJ, que remeteu a prestação de mais esclarecimentos para a tarde de hoje, na sua sede, em Lisboa.