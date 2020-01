Irão lançou dezenas de mísseis contra bases aéreas iraquianas usadas pelos EUA

No espaço de meia-hora, o Irão lançou 22 mísseis contra duas bases iraquianas, em Ain Assad e Arbil, utilizadas pelo exército norte-americano, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O ataque foi anunciado pela televisão estatal do Irão e confirmado pelo Pentágono e por fontes da polícia e do exército do Iraque.

Numa primeira reação ao ataque, o Presidente dos Estados Unidos disse estar "tudo bem" e prometeu falar ainda hoje sobre a situação. "Está tudo bem! Mísseis lançados do Irão para duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e danos materiais está em curso. Até agora, está tudo bem", escreveu Donald Trump na rede social Twitter às 21:45 (02:45 em Lisboa).