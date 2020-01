"O mundo não pode ir para a guerra", escreve Nancy Pelosi no Twitter

A notícia de que Teerão tinha disparado vários mísseis contra duas bases militares iraquianas usadas pelas tropas norte-americanas surgiu durante uma reunião na Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano.

A presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi recebeu uma nota escrita e abandonou a reunião.

Pouco depois alertou no Twitter que "o mundo não pode ir para a guerra".

"Acompanhando de perto a situação após os bombardeamento contra as tropas americanas no Iraque. Devemos garantir a segurança de nossos elementos ao serviço, incluindo acabar com as provocações desnecessárias da Administração e exigir que o Irão pare com a violência. A América e o mundo não podem arcar com uma guerra"