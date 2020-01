Pai do pior violador condenado no Reino Unido diz que a pena "encaixa" nos crimes

Handout .

Provados em tribunal 159 crimes de abuso sexual contra 48 homens

O estudante indonésio é já considerado o pior estuprador condenado no Reino Unido. Reynhard Sinaga chegou a Inglaterra em 2007 para estudar.

Estava a tirar a pós-graduação e, à família tinha confessado que se tinha apaixonado pela cidade britânica de Manchester, de onde nunca mais queria sair.

E, na verdade vai permanecer no Reino Unido pelo menos 30 anos - o limite mínimo da pena perpétua a que foi condenado já em 2020 pela violação de quase 50 homens durante mais de 10 anos.

Quarto filho de uma abastada família da ilha de Sumatra, Sinaga vivia junto à zona homossexual de Manchester, bem no centro da cidade e para onde levou as dezenas de vítimas, que drogava e violava até ser preso em junho do ano passado.

A imprensa indonésia conseguiu obter uma reação à pena máxima a que foi condenado o estudante indonésio junto do pai.

A mãe foi a única que se deslocou ao Reino Unido, numa primeira fase do julgamento, mas à medida que se foram conhecendo as vítimas e o modus operandi do filho, deixou de comparecer, segundo a BBC.

O pai que financiou os gastos e os estudos do filho durante mais de 10 anos disse agora à imprensa indonésia que a pena máxima "encaixa nos crimes cometidos pelo filho".

O caso que chocou o Reino Unido também indignou a Indonésia, que há muito luta contra crimes sexuais no país e ainda mais entre homossexuais.

Apesar da condenação em tribunal, a polícia britânica mantém a linha aberta a outras vítimas.

As autoridades britânicas garantem ter provas de pelo menos 190 vítimas, mas admite que outras possam apresentar queixa agora que o abusador foi preso.