"Penso que os EUA vão retaliar de imediato"

Para o major general Rui Cunha, o ataque do Irão a duas bases militares norte-americanas no Iraque representa uma escalada de uma situação de crise muito perigosa. Em entrevista à SIC Notícias, afirmou ainda que os EUA podem invocar o artigo 15, obrigando os aliados da NATO a corresponder, podendo ser desencadeado um conflito de natureza muito maior com consequências imprevisíveis.