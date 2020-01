Populares festejam nas ruas de Teerão ataque a bases dos EUA no Iraque

Os ataques da última noite foram festejados em Teerão. As imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram dezenas de pessoas nas ruas da capital iraniana, assim que foi conhecida a notícia dos bombardeamentos.

À bandeira do Irão, juntou-se a do Iraque e também a bandeira palestiniana. As palavras de ordem foram contra os Estados Unidos e também contra Israel. Neste grupo havia sobretudo estudantes universitários, a aplaudir a resposta iraniana.