O major general Rodolfo Begonha considera que o ataque do Irão a duas bases militares norte-americanas no Iraque era uma das hipóteses de vingança do regime iraniano.

Segundo o major, os EUA devem tomar medidas de segurança e responder ao ataque, se for o caso. Contudo, considera que essa resposta pode revelar-se perigosa porque, se o Irão "perder a cabeça", os americanos vão ser empurrados para uma ação mais violenta. Este ataque pode ainda trazer problemas internos para o Iraque.