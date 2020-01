Surto de sarampo mata 6 mil pessoas na República Democrática do Congo

A pobreza e a falta de condições de higiene e de cuidados médicos, terão contribuído para a disseminação do vírus, que se tornou no maior surto de sarampo do mundo.

Segundo os dados da organização mundial da saúde, na República Democrática do Congo, nos últimos 12 meses, já morreram 6 mil pessoas. E mais de 310 mil foram infectadas.

O governo congolês lançou um programa extraordiário de vacinação, no final do passado mês de setembro, que já permitiu imunizar mais de 18 milhões de crianças, com menos de 5 anos.

Mas faltam 30 milhões de euros para poder vacinar todas as crianças do país e travar o surto que atingiu as 26 províncias do Congo e que, desde junho, já matou o dobro das pessoas que morreram por causa do Ébola, por exemplo.

As organizações não governamentais, que operam no terreno, já apelaram aos dadores internacionais para que ajudem o Congo a ultrapassar mais esta crise que afecta, sobretudo, os mais novos e os mais debilitados.

O sarampo é provocado por um vírus que provoca febre, corrimento nasal, tosse, e uma erupção cutânea, vermelha, que dá comichão.

Embora a maioria das crianças recupere, após alguns dias de tratamento, em alguns casos pode causar danos cerebrais, ou ser fatal, como aconteceu nos mais de 6 mil casos de mortes registadas no Congo e nos mais de 110 mil que, em todo o mundo, morrem por ano, por causa do sarampo.