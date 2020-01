Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade, esta quarta-feira, num ataque com uma arma de fogo em Otava, a capital do Canadá.

As autoridades dizem que a ocorrência já está controlada, mas que o atirador está em fuga. A investigação preliminar aponta para que tenha sido um ato direcionado.

Os disparos foram feitos a cerca de um quilómetro do Parlamento canadiano, por volta das 7:30 locais (12:30 em Lisboa).