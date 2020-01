Turquia vai enviar 35 soldados para a Líbia mas não para combater

A Turquia enviou para a Líbia 35 soldados para apoiar o Governo de Trípoli, mas estes militares não vão participar em combates, divulgou hoje um jornal turco, citando o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

"A Turquia assumirá um papel de coordenação. Os soldados não vão participar em combates", disse Erdogan citado pelo jornal Hurriyet, respondendo parcialmente a perguntas sobre o deslocamento de militares para a Líbia.

Na semana passada, os legisladores turcos aprovaram uma moção que autoriza o Governo a enviar soldados para a Líbia em apoio ao Governo de Unidade Nacional (GNA), um aliado de Ancara, contra as forças do homem forte do leste da Líbia, Khalifa Haftar.

Erdogan disse, no domingo, que o envio de soldados turcos para a Líbia começou após o sinal verde dado pelo parlamento.

Segundo as declarações do Presidente turco, divulgadas hoje pelo Hurriyet, até ao momento foram enviados 35 soldados turcos para a Líbia.

"Os soldados serão enviados, mas não vão para participar nos combates", insistiu Erdogan, enquanto autoridades turcas mencionaram repetidamente o envio de pessoal para "aconselhar" e "treinar" as tropas do GNA.

O marechal Haftar é apoiado em particular pelo Egito e pelos Emirados Árabes Unidos, que lhe fornecem apoio diplomático e militar. Esses dois países são rivais regionais da Turquia e de outro aliado do GNA, o Catar.

Erdogan afirmou que "2.500 mercenários do grupo Wagner", uma empresa militar privada russa, também estão a lutar ao lado das forças de Haftar, situação que Moscovo nega.