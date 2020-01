“Limitações tecnológicas do Irão não permitem que país entre em guerra com os EUA”

O major-general Carlos Branco esteve na Edição da Noite desta quarta-feira para falar sobre os últimos acontecimentos que envolvem o Irão e os Estados Unidos. Em entrevista à SIC Notícias, o major-general Carlos Branco disse que as limitações tecnológicas do Irão não permitem que o país entre em guerra aberta com os EUA.