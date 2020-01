"Megxit": rainha em fúria com decisão de Harry e Meghan, dizem jornais britânicos

A decisão do príncipe Harry e da mulher de se afastarem da família real e de se tornarem independentes faz a capa de todos os jornais britânicos de hoje, com a menção de que a notícia "caiu como uma bomba" no palácio de Buckingham deixado a rainha "em fúria".

O The Sun faz a capa com o hashtag do dia: "Megxit". Afirma que a rainha está transtornada, mas os príncipes Charles e William estão "incandescentes de raiva". Alega que tem o exclusivo de que a decisão "caiu como uma bomba no palácio".

A primeira página do Daily Mail, em estilo de poster, refere a "fúria da rainha" numa edição especial toda dedicada à "bomba real".

O The Mirror diz simplesmente: "Eles nem disseram à rainha". Cita uma fonte que diz: "Eles estão a ter uma total desconsideração pela instituição".

O The Guardian relata que o casal vai afastar-se dos deveres reais e destaca os planos de se tornarem financeiramente independentes.

O The Telegraph escreve: "Harry e Meghan deixaram a Firma" ao lado de uma grande foto do casal e a história numa coluna. Um cartoon de Matt mostra um cartaz numa montra de uma pizaria onde se lê: "Estamos a contratar ex-duques e duquesas".

O The Times salienta a cisão na família real escrevendo: "Harry e Meghan abandonam o seu papel no meio da divisão da família real". Diz que a rainha está muito dececionada.



O The Express dá toda a primeira página ao título: "Desânimo da rainha porque Harry e Meghan se afastam da vida real". Relata que os cortesãos do palácio também estão dececionados e ainda publica uma pequena imagem da rainha parecendo infeliz.

O jornal i faz apenas referência a Harry, com a manchete: "Príncipe desiste". Diz que a família real está a enfrentar o momento mais turbulento desde que o rei Eduardo VIII abdicou em 1936. Escreve ainda que os familiares estão "sentidos" e que não foram consultados.

O Financial Times não coloca uma foto do casal, dando o destaque à crise EUA-Irão e à fuga de Ghosn de Tóquio para o Líbano. De qualquer forma, escreve um título no fundo da primeira página: "Casal real sai da atenção do público em busca de independência financeira".

Mas vale ainda a pena atravessar o Atlântico (como Harry e Meghan também pretendem fazer) e olhar para a capa de um jornal norte-americano. O New York Post agarra na ideia "Megxit" e faz uma antevisão do que poderá ser a vida de plebeu do futuro ex-casal real.