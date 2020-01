Trump pede apoio internacional para novo acordo com Teerão

Menos de 24 horas depois do ataque às bases militares usadas pelos norte-americanos, ontem à noite, foram ouvidas duas explosões em Bagdade, no Iraque, perto da embaixada dos Estados Unidos. Ainda não se sabe o responsável pelo ataque. Horas antes, Donald Trump moderou o discurso dos últimos dias e pediu apoio internacional para um novo acordo com Teerão.

Os Estados Unidos pensam ter "restabelecido um certo nível de dissuasão" face ao Irão após o ataque aéreo que matou o general iraniano Qassem Soleimani, declarou o chefe do Pentágono, Mark Esper.

"Através dos ataques aéreos que efetuámos contra as Brigadas do Hezbollah no final de dezembro e de seguida a nossa operação contra Soleimani, penso que restabelecemos um certo nível de dissuasão com eles", declarou aos media o responsável da Defesa norte-americano. "Mas veremos. O futuro o dirá", acrescentou.

Os Estados Unidos admitem que as milícias xiitas vão prosseguir as operações contra as forças norte-americanas no Iraque, "quer sejam dirigidas diretamente, ou não, pelo Irão", indicou. Esper manifestou ainda a necessidade de "reagir firmemente para assegurar" que os Estados Unidos da América mantêm "este nível de dissuasão num nível elevado".

A autoridade federal norte-americana para a aviação (FAA) proibiu aviões e pilotos comerciais norte-americanos de voarem sobre áreas do Iraque, Irão, Golfo Pérsico e Golfo de Omã.

Várias companhias aéreas, como a Lufthansa, Emirates e Malaysia Airlines suspenderam hoje os voos sobre o Iraque e o Irão ou alteraram rotas para evitar o espaço aéreo dos dois países.

Duas explosões violentas em Bagdade

Na última noite, foram lançadas duas granadas-foguete em direção à Zona Verde da capital do Iraque, onde se encontra a embaixada norte-americana. Este foi o terceiro ataque na Zona Verde após a operação com 'drone' que na sexta-feira matou Qassem Soleimani.

Desde o final de outubro, dezenas de granadas-foguetes visaram soldados e diplomatas norte-americanos no Iraque. Os ataques nunca foram reivindicados, mas diversas destas ações foram atribuídas por Washington às fações pró-iranianas.