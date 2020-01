Afinal, o Especial de Natal da Porta dos Fundos vai continuar na Netflix

O Especial de Natal da Porta dos Fundos sobre um Jesus Cristo homossexual continua a dar que falar. O sketch satírico de 46 minutos esteve suspenso durante cerca de 24 horas, por decisão da justiça de Rio de Janeiro. A revogação desta decisão foi feita pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, mais propriamente pela mão do magistrado José Antonio Dias Toffoli, que garantiu que a liberdade de expressão é "condição fundamental do indivíduo e corolário do regime democrático".

"Não se descuida da relevância do respeito à fé cristã (assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela). Não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2 (dois) mil anos, estando insculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros", acrescentou Toffoli.

Toda esta polémica começou assim que o especial de Natal estreou, no início de dezembro, com uma queixa do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. A associação católica foi formada em 2016, e praticamente deste essa altura que protesta os vídeos de teor de religioso da Porta dos Fundos.

O grupo religioso alega que a produtora fere a honra e a dignidade de milhões de católicos. A opinião é partilhada por muitos brasileiros e levou mesmo um grupo a atacar a sede da empresa com cocktails molotov, no Rio de Janeiro.

Já do lado oposto do conflito, a Netflix, um serviço de conteúdos pago, garante que vai continuar a apoiar a expressão artística e lutar para defender o coração de grandes histórias.