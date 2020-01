Arancha González Laya é a nova ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha

A nova ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha é Arancha González Laya, que vai tentar imprimir um perfil mais económico a esta pasta no futuro Governo de Coligação de esquerda, informou o gabinete do primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

González Laya era até agora secretária-geral adjunta da ONU e diretora-executiva do Centro de Comércio Internacional (ITC).

A nova ministra dos Assuntos Externos (Negócios Estrangeiros), da União Europeia e da Cooperação espanhola é jurista especialista em relações internacionais e comércio.

A lista completa do novo Governo de coligação entre o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) vai ser comunicada oficialmente no domingo ao rei Felipe VI, mas o gabinete do chefe do Governo está a revelar à imprensa a "conta-gotas" os nomes dos novos ministros, que em muitos casos transitam do executivo anterior.

O novo executivo vai ter quatro vice-presidências, três delas ocupadas por mulheres e uma quarta pelo líder do partido de extrema-esquerda Podemos, Pablo Iglesias.

O gabinete do chefe do Governo espanhol sublinha o facto de "pela primeira vez" na história de Espanha haver três mulheres como vice-presidentes do Governo.

Pedro Sánchez tomou posse na terça-feira como chefe do Governo espanhol perante o rei Felipe VI, um dia após ser investido no parlamento para liderar uma coligação entre Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Unidas Podemos.

A sua investidura pôs fim a quase um ano de paralisia política, em que Sánchez liderou um executivo de gestão.

Os membros do novo executivo tomam posse na segunda-feira perante Felipe VI e terão a sua primeira reunião (Conselho de Ministros) na terça-feira.

Os nomes já conhecidos do novo elenco governativo espanhol são os seguintes:

- Presidente (primeiro-ministro): Pedro Sánchez (PSOE);

- Vice-presidente primeira, Relações com as Cortes e Memória: Carmen Calvo (PSOE);

- Vice-presidente, Direitos Sociais e Agenda 2030: Pablo Iglesias (UP);

- Vice-presidente, Economia, Ministério da Economia: Nadia Calvino (PSOE);

- Vice-presidente, Transição Ecológica e Desafio Demográfico: Teresa Ribera (PSOE);

- Ministério dos Assuntos Exteriores (Negócios Estrangeiros), da União Europeia e da Cooperação: Arancha González Laya (PSOE);

- Ministério do Transporte, Mobilidade e Agenda Urbana: José Luis Ábalos (PSOE);

- Ministério do Interior (Administração Interna): Fernando Grande-Marlaska (PSOE);

- Ministério da Educação: Isabel Celaá (PSOE);

- Ministério da Ciência: Pedro Duque (PSOE);

- Ministério da Defesa: Margarita Robles (PSOE);

- Ministério da Indústria: Reyes Maroto (PSOE);

- Ministério da Agricultura: Luis Planas (PSOE);

- Ministério da Fazenda (Orçamento), Porta-voz: María Jesús Montero;

- Ministério da Igualdade: Irene Montero (UP);

- Ministério do Trabalho: Yolanda Díaz (UP);

- Ministério das Universidades: Manuel Castells (UP);

- Ministério do Consumo: Alberto Garzón (UP);