Australianos protestam nas ruas de Sidney contra a política ambiental do Governo

As ruas do centro de Sidney encheram-se para mais uma manifestação contra o governo de Scott Morrison.

Milhares de pessoas marcharam pela cidade, em protesto contra a política ambiental do executivo e a exigirem mais rapidez e eficácia no combate aos fogos que continuam a destruir parte do país, a matar pessoas e a deixar centenas de famílias sem casa e sem sustento.

No protesto, que também aconteceu noutras cidades australianas, os manifestantes acusaram o primeiro ministro de estar em negação em relação às alterações climáticas.

Scott Morrison já afirmou, várias vezes, que o governo não acredita numa relação directa entre as mudanças no clima e os incêndios.

O chefe do executivo disse mesmo que se sentia desapontado com aqueles que acreditam que as emissões de gases poluentes podem estar a contribuir, directamente, para o aumento dos fogos.

Uma visão comum a muitos outros membros do Partido Liberal australiano e que é defendida, sobretudo, pelo antigo primeiro ministro, Tony Abbott, qe deixou o parlamento estes dias para ser bombeiro voluntário.

Abbott, que tem estado a combater os incêndios na Nova Gales do Sul, é um céptico das alterações climáticas e já chegou, mesmo, a dizer que acredita que as mudanças no clima são benéficas para o planeta.

Numa entrevista recente afirmou que o mundo está a ser influenciado por uma espécie de culto do clima e que, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão ter de enfrentar a realidade.

Declarações que lhe valeram uma nova vaga de críticas por parte de muitos australianos que o acusam de estar a trabalhar com os bombeiros para promover a própria imagem.