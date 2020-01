Britânica fez-se passar por rapaz de 16 anos para violar jovens

Uma britânica foi condenada a oito anos de prisão, depois de se fazer passar por um adolescente para seduzir e ter relações sexuais com várias raparigas, entre os 13 e os 16 anos.

Gemma Watts apresentava-se como Jake Waton, de 16 anos, nas redes sociais, onde conhecia as vítimas e com quem trocava fotografias íntimas, antes de se encontrar com elas.

A mulher de 21 anos usava fotografias suas, disfarçada de rapaz, para falar com as vítimas. O disfarce incluía o cabelo atado, tapado por um chapéu, e roupas largas.

A Scotland Yard acredita que terá agredido sexualmente entre 20 a 50 raparigas, com idades entre os 13 e os 16 anos.

Segundo a BBC, a mulher de Enfield confessou-se culpada dos crimes sexuais contra quatro raparigas, uma de 13 anos, duas de 14 e uma de 16.

Durante a investigação, as autoridades descobriram que todas as vítimas acreditavam estar numa relação com um jovem de 16 anos. Gemma Watts seria tão convincente ao ponto de se encontrar com os pais de algumas vítimas.

Em julho de 2018, a mulher confessou às autoridades que tinha mantido relações sexuais com três das vítimas. Na altura, foi libertada sob investigação, mas voltou a ser detida em outubro do mesmo ano, depois de ser encontrada num comboio com a quarta vítima.