Milhares de pessoas protestam em Sidney contra as políticas ambientais do Governo

Subida da temperatura, aumento da força do vento e trovoadas secas. É tudo o que a Austrália não queria ouvir, por causa dos incêndios, mas são as previsões meteorológicas para as próximas horas, que favorecem os reacendimentos e novos focos de chamas.

O país debate-se com uma das maiores crises do último século e milhares de manifestantes saíram esta sexta-feira em protesto para as ruas de Sidney contra as políticas do Governo.