Polícia antiterrorista investiga ataque a guardas prisionais no Reino Unido

Um ataque de dois detidos a um guarda na prisão de alta segurança britânica de Whithemoor, 160 quilómetros a norte de Londres, vai ser investigado pela polícia antiterrorista do Reino Unido, anunciou esta sexta-feira a Scotland Yard.

O ataque, perpetrado por dois detidos com uma arma branca improvisada, provocou ferimentos na cabeça e na nuca a um guarda, que teve de receber tratamento hospitalar, assim como quatro outros guardas que intervieram para tentar dominar os agressores.

Segundo a imprensa britânica, os agressores usavam falsos coletes de explosivos.

Um deles, Brusthom Ziamani, 24 anos, cumpre pena por um plano para decapitar um soldado britânico e o outro é um convertido ao islamismo condenado por agressões violentas.

A polícia precisou que o incidente, ocorrido na quinta-feira de manhã numa altura em que as celas estavam abertas, foi rapidamente contido e "nada sugere" que exista uma ameaça, no interior ou no exterior da prisão.

No Reino Unido, como noutros países, o aumento do número de detidos por ofensas relacionadas com terrorismo coloca um problema da radicalização de outros detidos.

Com essa preocupação, o governo britânico deu formação a cerca de 20.000 trabalhadores dos serviços penitenciários para a deteção de indivíduos radicalizados e foram abertos centros especiais para detidos considerados em risco, que ficam separados da restante população prisional.