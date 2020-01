A história de Tyson Steele, o homem que sobreviveu 3 semanas no gelo do Alasca

Do Alasca chega uma história surpreendente. Esta terça-feira, foi resgatado com vida um jovem norte-americano que sobreviveu sozinho durante 23 dias, após a cabana onde estava ter ardido. Tyson Steele, de 30 anos, estava a viver num local remoto e isolado, com o seu cão, e depois da família e amigos nada saberem dele lançaram o alerta. Acabou por ser salvo pela tripulação de um helicóptero que o procurava há algum tempo e avistou os sinais de socorro na neve.