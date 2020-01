Cientistas descobrem poeira estelar mais antiga até agora encontrada na Terra

Um grupo de cientistas descobriu, num meteorito que caiu há mais de 50 anos na Austrália, poeira estelar que é o material mais antigo até agora encontrado na Terra, anunciou esta segunda-feira o Field Museum, de Chicago, Estados Unidos.

A poeira estelar, que os investigadores calculam ter entre cinco e sete mil milhões de anos, encontrada no meteorito "é o material sólido mais antigo já encontrado e conta-nos como é que as estrelas se formaram na nossa galáxia", disse Philipp Heck, curador do Field Museum e professor associado da Universidade de Chicago.

Comparativamente, a idade do Sol está estimada em 4,6 mil milhões de anos e a da Terra em 4,5 mil milhões de anos.As estrelas formam-se a partir de nuvens de poeira e gás e quando morrem produzem também nuvens de poeira cósmica, que voltam a formar outros corpos celestes, como novas estrelas, planetas, luas ou meteoritos.

Philipp Heck e a sua equipa analisaram o meteorito - que caiu no estado australiano de Victoria em 28 de setembro de 1969 - e encontraram partículas denominadas 'grãos minerais pré-solares', anteriores à formação do Sol, que terão ficado presas no meteorito e que já tinham sido isolados há cerca de 30 anos na Universidade Chicago.

De acordo com os investigadores, grãos pré-solares são encontrados em apenas cerca de cinco por cento dos meteoritos que caíram na Terra.Jennika Greer, estudante do Field Museum e da Universidade Chicago e coautora do estudo, explica, num comunicado do Field Museum, que o processo de análise do material presente no meteorito "começa com a trituração de fragmentos do meteorito até ficarem em pó, que se torna numa espécie de pasta e cheira a manteiga de amendoim podre".

A 'pasta' é depois dissolvida em ácido até restarem apenas os grãos pré-solares.Philipp Heck adianta que os grãos pré-solares foram analisados para detetar o seu tempo de exposição a raios cósmicos, que interagem com a matéria e formam novos elementos.