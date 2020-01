Imagens de animais selvagens disponibilizadas com ajuda de inteligência artificial

Um novo site apoiado pela Google permite que qualquer pessoa do mundo aceda a milhões de fotografias de vida selvagem tiradas por armadilhas fotográficas, utilizadas por investigadores. Essas armadilhas podem estar ativas durante meses, captando milhares de imagens. Contudo, as imagens costumam ficar guardadas no disco rígido do investigador, indisponíveis a outros cidadãos.

A plataforma online, lançada em dezembro, foi criada por Jorge Ahumada, cientista da Conservation International, com o objetivo de incentivar a colaboração entre biólogos e organizações de conservação da vida selvagem. Além de disponibilizar imagens a outros investigadores, o Wildlife Insights utiliza Inteligência Artificial projetada pela Google para ultrapassar um problema importante com este tipo de fotos: as armadilhas fotográficas produzem um número infinito de imagens, muitas das quais em branco.

A ferramenta da Google permite não só selecionar as melhores imagens, uma tarefa que era impossível caso fosse feita manualmente, como identificar mais de 450 espécies que surgem nas fotografias. Com o objetivo de tornar os programas de conservação mais eficientes, a plataforma fornecerá ainda análises que poderão revelar tendências na população de espécies, ajudando os inestigadores a perceber se uma espécie está a aumentar ou em declínio.

Embora qualquer pessoa possa aceder a fotografias, o Wildlife Insights ainda só permite o upload de imagens a parceiros selecionados, explicou o fundador da plataforma à CNN.