Milhares de pessoas juntaram-se ontem no Canadá para uma homenagem às vítimas da queda do avião ucraniano abatido no Irão. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, garantiu Justiça para as famílias das vítimas.

O Boeing da companhia aérea ucraniana Ukraine Airlines International (UAI) caiu na quarta-feira passada no Irão, provocando 176 mortos, 57 dos quais canadianos.