Organização Mundial de Saúde diz que surto de doença respiratória na China não se alastrou

A Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou a origem de uma doença respiratória que matou uma pessoa e infetou outras 40 na China num mercado de mariscos da cidade de Wuhan, mas ressalvou que a doença não se alastrou.

A OMS disse que o surto não se alastrou para além do mercado de mariscos situado nos subúrbios de Wuhan, cidade do centro da China que funciona como um importante centro de transporte doméstico e internacional.

O mercado foi encerrado e não houve casos detetados em outras partes da China ou fora do país, detalhou a organização.

"As evidências sugerem que o surto está associado a exposições a um mercado de mariscos em Wuhan", informou a OMS, acrescentando que o mercado foi encerrado no início do mês.