Partidos de esquerda israelita formam aliança para as legislativas

O Partido Trabalhista israelita e o partido de esquerda Meretz anunciaram esta segunda-feira uma aliança para as eleições legislativas de 2 de março, com o objetivo de combater o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O líder do Partido Trabalhista-Gesher, Amir Peretz, e o líder do partido Meretz, Nitsan Horowitz, apresentarão uma lista conjunta chamada "EMET" (verdade) na próxima eleição, disseram os dois partidos num comunicado conjunto.

"Peretz e Horowitz pretendem enfatizar a mensagem da união e a esperança de mudança política que será o coração social e a direção política do próximo Governo após o fim da era Netanyahu", afirmou a nota.

O cenário político israelita está em plena ebulição diante novas eleições legislativas, as terceiras num ano, convocadas após o fracasso de Netanyahu e do seu rival centrista Benny Gantz em formar uma coligação governamental após as eleições de setembro.

A oposição de esquerda está a tentar unir-se para impedir que o Likud (partido do primeiro-ministro), no poder desde 2009 e acusado de corrupção em três casos diferentes, vença as eleições de março.

O Partido Trabalhista e o Meretz, que ganharam seis e cinco cadeiras respetivamente nas eleições de setembro, estão a juntar-se numa lista comum para evitar desperdiçar votos e atingirem, no mínimo, o limite de elegibilidade (que é de 3, 25% de todos os votos) do sistema proporcional israelita.