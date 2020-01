Rainha Isabel "apoia e respeita" decisão de Harry e Meghan

A rainha Isabel II emitiu esta segunda-feira um comunicado, no qual diz apoiar e respeitar a decisão do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle em afastarem-se dos deveres da família real e tornarem-se "financeiramente independentes".

"Eu e a minha família apoiamos o desejo do Harry e Meghan em criar uma nova vida como", disse a monarca de 93 anos no comunicado, reconhecendo ainda que "preferia" que os duques de Sussex permanecessem com os deveres reais.

"Nós respeitamos e percebemos o seu desejo que viver uma vida independente."

A rainha esclareceu ainda que existirá um período de transição, no Harry e Meghan vão dividir o seu tempo entre o Reino Unido e o Canadá.

O comunicado surge após uma reunião entre de emergência com o núcleo duro da família real britânica, onde foi debatido o futuro papel da monarquia dos duques de Sussex.

De acordo com a imprensa britânica, este foi o primeiro frente a frente do príncipe Harry, de 35 anos, com a sua avó depois de ter anunciado na quarta-feira a vontade de ter a sua "independência financeira" com a sua mulher Meghan, e de viver uma parte do ano na América do Norte.

Além de Harry, estiveram também presentes na residência da rainha em Sandringham o príncipe William e o seu pai, o príncipe Carlos, herdeiro da coroa, enquanto Meghan participou por telefone desde o Canadá, segundo informou um porta-voz do Palácio de Buckingham.