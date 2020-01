Uma forte explosão, seguida de um incêndio de grandes dimensões, atingiu esta terça-feira uma petroquímica em Tarragona, Espanha. Há registo de pelo menos um morto e vários feridos.

O diretor do Diari de Tarragona, Alex Saldanha, deu conta de mais pormenores à SIC. Fala sobre a tensão e o nervosismo que se viveu nas ruas da cidade espanhola no momento da explosão e diz que as informações que vão chegando ainda não confusas.