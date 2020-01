França envia mais 220 militares para a África Ocidental

O Presidente francês quer que Donald Trump mantenha as tropas norte-americanas na África Ocidental. No final da reunião com os líderes dos países do G5 Sahel, Emmanuel Macron anunciou o envio de 220 soldados para a região. Vão juntar-se aos mais de 4 mil militares franceses que já estão no Sahel para combater o terrorismo do Daesh.