Lembra-se da aldeia britânica onde aparece dinheiro? O mistério foi resolvido

Na pequena aldeia britânica de Blackhall Colliery, no Reino Unido, havia um mistério que ninguém conseguia resolver. Há cinco anos que os habitantes encontravam dinheiro nos mais variados locais - pubs, cabeleireiros, bancos de jardim.

Depois de os moradores ficarem perplexos com o aparecimento regular de pacotes de dinheiro, o casal responsável pelo gesto apresentou-se à polícia. Segundo as autoridades, o casal, que pediu para permanecer no anonimato, recebeu inesperados lucros e queria deixar o dinheiro para ajudar as pessoas. Escolheram a Blackhall Colliery por terem uma "conexão emocional" com a vila depois de terem sido ajudados por um residente.

Desde 2014, foram distribuídos 12 envelopes pela localidade. O casal visitava a vila e deixava os embrulhos em locais onde o dinheiro seria encontrado por pessoas que poderiam passsar dificuldades financeiras. Não está claro agora se vão continuar a deixar dinheiro, avança a CNN.

